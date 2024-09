Podcast: saiba tudo sobre o cultivo de peixes e plantas no mesmo sistema hídrico

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio Medeiros, engenheiro agrônomo da UEPB, e o professor Bruno Miranda, pesquisador de aquaponia, discutiram a prática sustentável de combinar o cultivo de peixes e plantas em um único sistema hídrico.

Bruno explicou que a aquaponia, embora antiga, oferece uma solução eficiente para a economia de água, sendo ideal para regiões semiáridas.

Eles destacaram a simplicidade do sistema e a importância de começar em pequena escala, mantendo cuidados com a qualidade da água para garantir o equilíbrio do cultivo.

Ouça o podcast completo abaixo