Dia Nacional da Televisão: Carlos Siqueira compartilha experiência e a importância do meio para a sociedade

No dia 18 de setembro, o Brasil celebra o Dia Nacional da Televisão, e para marcar a data, a reportagem da Caturité FM conversou com Carlos Siqueira, jornalista e editor-chefe da TV Paraíba, afiliada da TV Globo em Campina Grande.

Com mais de 36 anos de experiência no meio televisivo, Siqueira falou sobre sua trajetória na televisão e a relevância do veículo de comunicação para a sociedade.

Carlos Siqueira, que começou sua carreira aos 18 anos, conta que a televisão entrou em sua vida de forma inesperada.

“Falar sobre televisão tem tudo a ver com a minha história. Nunca foi um objetivo meu trabalhar em TV, meu grande sonho sempre foi o rádio. Mas a televisão chegou de uma forma interessante. Fui convidado pela TV Paraíba, logo na fundação da emissora, para trabalhar na equipe de esportes como repórter esportivo. Foi um grande desafio, pois eu ainda estava cursando jornalismo na UEPB. Pela manhã eu estudava e à tarde trabalhava na TV”, relembra.

Ao longo de mais de três décadas na TV Paraíba, Carlos acompanhou de perto a evolução do meio televisivo e destaca o impacto que a televisão tem na vida das pessoas.

– A televisão ajudou a modificar a vida humana, porque oferece informação, entretenimento e serviços. Mesmo com o avanço de outras tecnologias, a TV aberta continua a cumprir um papel preponderante, levando som e imagem de qualidade para dentro das casas, de forma gratuita – afirmou.

Sobre a importância de celebrar o Dia Nacional da Televisão, Siqueira destaca o papel fundamental do meio na formação de uma sociedade mais bem informada.

Confira AQUI