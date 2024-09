Como parte do Projeto de Segurança Hídrica do Estado da Paraíba (PSH-PB), executado pelo Governo da Paraíba, a Cagepa está iniciando as obras de implantação do Sistema Adutor Transparaíba – Ramal Cariri, que vai beneficiar cerca de 150 mil habitantes de 18 municípios paraibanos.

O projeto prevê um investimento significativo de R$ 413 milhões provenientes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e atenderá um conjunto de municípios que compõem o Cariri paraibano, proporcionando uma melhoria substancial no abastecimento de água para essas localidades.

As cidades beneficiadas serão: Monteiro, Prata, Ouro Velho, Sumé, Amparo, Serra Branca, Livramento, São José dos Cordeiros, São João do Cariri, Parari, Desterro, Teixeira, Cacimbas, Taperoá, Santo André, Gurjão, Assunção e Junco do Seridó.

Além dessas cidades, a adutora também atenderá aos distritos de Pio X e Santa Luzia do Cariri. Outro ponto relevante é a construção de 37 chafarizes ao longo da adutora, que contribuirão para a disponibilização de água em áreas estratégicas.

Esse projeto representa um avanço significativo no que diz respeito ao abastecimento de água na região do Cariri paraibano, atendendo às demandas das comunidades locais e contribuindo para a qualidade de vida da população. As primeiras intervenções serão realizadas no município de Monteiro.

As equipes que atuarão na execução dos serviços estarão devidamente identificadas com crachás e uniformes para maior segurança da comunidade.

