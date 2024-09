No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Geneilson Evangelista da Silva, da Empaer, falou sobre a importância do manejo do solo, especialmente no semiárido nordestino.

Ele destacou as chuvas torrenciais que ocorrem na região e como elas afetam solos rasos e férteis.

Geneilson enfatizou a necessidade de práticas conservacionistas, como o plantio direto e o terraceamento, para minimizar a perda de solo e aumentar a produtividade agrícola.

Ele explicou que o solo tem vida, com microrganismos e matéria orgânica que desempenham papel vital no armazenamento de água e na produção agrícola.

Além disso, alertou para os danos causados pelas queimadas, que, apesar de acelerarem o processo de preparação do terreno, acabam destruindo nutrientes e degradando o solo ao longo do tempo.

Ouça o podcast completo aqui.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online