No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira Aline Diniz apresentou uma receita de banoffee.

Aqui está o passo a passo completo para você preparar essa sobremesa especial:

Ingredientes:

1 lata de doce de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2/3 de xícara de chá de açúcar

125 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 gema

4 bananas maduras

Uma pitada de sal

1 caixinha de chantilly gelado

2 colheres de sopa de açúcar

Modo de Preparo:

1. Preparando a massa:

– Em uma tigela grande, misture a farinha com o açúcar.

– Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa.

– Abra um buraco no centro da mistura e adicione a gema. Misture até obter uma massa lisa.

– Faça uma bolinha com a massa, embrulhe em papel filme e leve à geladeira por 30 minutos.

– Após o descanso, abra a massa com um rolo ou usando o papel filme para formar um disco de 5 cm maior que a forma. Forre a forma com a massa e ajuste nas laterais.

– Deixe a massa descansar na geladeira por mais 1 hora ou durante a noite.

– Pré-aqueça o forno a 180°C e asse a massa por 30 minutos, até que comece a dourar.

2. Montagem da torta:

– Após a massa assar e esfriar, coloque o doce de leite no fundo da torta.

– Corte as bananas em tiras e disponha sobre o doce de leite.

– Bata o chantilly com o açúcar até obter o ponto de chantilly e cubra a torta com ele.

– Deixe a torta na geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Para melhores resultados, prepare no dia anterior.

