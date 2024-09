Expofeira Paraíba Agronegócios é opção de lazer em João Pessoa

O último fim de semana da Expofeira Paraíba Agronegócios 2024 promete ser um dos mais movimentados em João Pessoa. O evento, que ocorre no Parque de Exposições Henrique Vieira A. de Melo, no bairro do Cristo, reúne centenas de expositores e animais de raça, atraindo público de todas as idades.

São mais de 700 bovinos, 300 cavalos Manga-larga e uma exposição nacional da raça Boer, com 550 exemplares. Com negócios previstos em R$ 30 milhões, a feira consolida-se como uma das mais importantes do setor agropecuário no estado.

A programação também conta com diversas atrações para as famílias que visitam a feira. Além das tradicionais exposições de animais, há um parque infantil com passeios de pônei e charrete, que fazem a alegria das crianças. O evento, que vai das 10h às 22h com entrada gratuita, ainda oferece uma praça de alimentação com produtos típicos, o Agrofood, e um espaço dedicado a inovações tecnológicas e produtos do setor, o Agroshopping.

O evento é organizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), em parceria com a Faepa/Senar, Sebrae e a Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (APACCO), e vai até o próximo domingo (22).

Para quem deseja aproveitar o fim de semana de forma diferente, a Expofeira é uma ótima opção de lazer. Além de fomentar o agronegócio e gerar negócios importantes para o estado, a feira promove a cultura e a gastronomia paraibanas, sendo um espaço de encontro entre tradição e inovação.

Expofeira – Entre as atrações da Paraíba Agronegócios está a exposição nacional da raça Boer, com 550 animais, incluindo ainda as raças Saanen, Kalahari, Alpina e Alpina Britânica. O leilão da raça Boer será realizado neste sábado (21), penúltimo dia da Expofeira Paraíba.

Uma das grandes novidades da Expofeira 2024 é a exposição de répteis da Caatinga, incluindo serpentes e lagartos. Além disso, também tem distribuição de alevinos na área de piscicultura.

A Expofeira Paraíba Agronegócios 2024 conta, ainda, com a participação de cooperativas, feira de negócios, cachaça e meio, com destaque para o espaço “Juntos pelo Agro”, formado pelo Governo do Estado, Sebrae, Faepa/Senar e OCB.

Além disso, existem áreas dedicadas às mulheres empreendedoras, feira agroecológica e a carreta agro do Senar Nacional e do Banco do Brasil.