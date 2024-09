O Nubus, o aplicativo oficial do transporte público coletivo de Campina Grande, está lançando mais uma novidade. A partir de agora, os clientes Nubus vão ter acesso a um Clube de Descontos, que vai possibilitar a realização de compras com benefícios exclusivos em diversas lojas parceiras no comércio local.

O melhor de tudo é que para ter acesso aos descontos exclusivos oferecidos pelo Nubus, o cliente precisa apenas buscar um dos vários estabelecimentos parceiros espalhados pelos bairros de Campina, apresentar seu cartão Nubus Estudante, Nubus Cidadão ou Vale-transporte e usufruir de mais uma vantagem que só o sistema de transporte público proporciona.

A lista completa, contendo os nomes e endereços de todas as lojas que já são parceiras do Clube de Descontos Nubus pode ser acessada através do site www.nubuscg.com.br.

O Nubus

Lançado há pouco mais de um ano, o Nubus não trouxe apenas uma mudança na marca que representa as empresas atuantes no transporte público coletivo de Campina Grande.

As novas funcionalidades do cartão e seu aplicativo permitiram ao usuário acessar facilidades como o acompanhamento em tempo real da frota, com a possibilidade inclusive de favoritar as linhas mais utilizadas, fazer a recarga do cartão de passagem online, utilizando o Pix como forma de pagamento, entre outros tantos benefícios.

