O presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB), Lamartine Alves, compartilhou em entrevista suas expectativas quanto à futura gestão da Prefeitura de Campina Grande, destacando a importância de um diálogo aberto entre o setor produtivo e o poder público.

De acordo com Lamartine, a prioridade inicial está em rever algumas taxas municipais e a avaliação de imóveis que, em sua visão, apresentaram distorções significativas nos últimos anos, especialmente em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O presidente do Sinduscon também destacou a necessidade de integrar as construtoras locais nas obras municipais, respeitando as leis vigentes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações.

Além disso, o setor da construção civil também enfrenta desafios em relação à reforma tributária, que, segundo o presidente do Sinduscon, pode trazer impactos significativos, não apenas para a indústria da construção, mas também para quem investe em imóveis para aluguel.

“Estamos avaliando junto com a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) e outras entidades os possíveis impactos. Há preocupações com o aumento da carga tributária, especialmente no setor de aluguel de imóveis, o que pode prejudicar pequenos investidores”, explicou.

Veja a entrevista completa no vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

