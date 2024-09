No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, abordou o tema da disciplina e regras condominiais, especialmente durante períodos de efervescência política.

Ele destacou a importância de seguir o regimento interno dos condomínios, que regula aspectos como horários de funcionamento das áreas comuns e o respeito ao silêncio.

Érico enfatizou que o bom senso e a razoabilidade são fundamentais para o funcionamento harmonioso de um condomínio.

Ele alertou para a importância de respeitar os horários estabelecidos e a necessidade de que tanto condôminos quanto síndicos cumpram as regras, evitando conflitos que podem levar a penalidades.

