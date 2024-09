Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba

Poderão ocorrer chuvas ocasionais sobre áreas da faixa leste, associada ao transporte de umidade vinda do oceano Atlântico trazida pelos ventos oceânicos. Nas regiões do Alto Sertão e Sertão o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e aos registros de altas temperaturas e baixos índices de umidade do ar, principalmente durante o período da tarde. As madrugadas permanecem com temperaturas mais amenas, principalmente nas regiões do Agreste, Brejo e Cariri/Curimataú.

*Aesa

