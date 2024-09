A Paraíba foi reconhecida como primeiro estado no Nordeste em relação à performance nos critérios ESG – sigla em inglês que significa Ambiental, Social e Governança -, de acordo com o ranking de competitividade e sustentabilidade dos estados, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O estado também ficou em primeiro lugar na região Nordeste no ranking ODS, que analisa os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

O relatório ainda aponta que nas duas análises a Paraíba alcançou nota superior à média geral nacional. Enquanto a média geral ODS entre os estados é 48,4, a Paraíba alcançou 50,5 pontos, subindo inclusive uma posição na comparação entre 2023 e 2024. Já no ranking ESG, a nota média geral da avaliação das unidades federativas é de 44,5, e o estado alcançou uma nota de 45,1.

Em nível nacional, a Paraíba ocupa a primeira posição no ranking do ODS Energia Limpa e Acessível. Já na avaliação ESG, o seu maior destaque é na dimensão governança, com uma nota de 53,1.

Ambos os rankings são frutos da média simples entre os resultados alcançados em cada parâmetro avaliado, seja entre os três eixos ESG ou entre os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU.

Para o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, a análise nutre a esfera pública com uma fonte de informação e métricas capazes de direcionar de forma mais assertiva a jornada para um crescimento mais equilibrado e de impactos positivos. “Ficamos muito felizes, pois este é o segundo ano consecutivo que alcançamos a primeira colocação no Nordeste, no Ranking do CLP sob a análise ESG”, disse.

Ranking CLP

No último mês, foi divulgado o ranking de competitividade dos estados da CLP, segundo o qual a Paraíba é o estado mais competitivo do Nordeste. O estado assumiu a 12ª posição em nível nacional, subindo um ponto em relação à edição do ano passado, e ultrapassando o Ceará (14ª posição).

