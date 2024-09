OAB-PB divulga resultado da eleição para desembargador do TJPB

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), divulgou, na noite desta quarta-feira (18), o resultado da eleição que definiu a lista sêxtupla de advogados candidatos à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), pelo critério do Quinto Constitucional.

A votação, que ocorreu em 12 municípios paraibanos, contou com a participação de mais de 10 mil advogados.

Os seis advogados e advogadas eleitos para compor a lista paritária que será enviada ao TJPB são: Anna Carla Lopes (3010 votos), Bruno Nóbrega (2662), Breno Wanderley (2572), Thiago Leite (2526), Nevita Franca (1924) e Flávia de Paiva (1732).

A eleição, realizada ao longo do dia na Seccional da OAB-PB em João Pessoa e nas Subseções da Ordem nas cidades de Mamanguape, Campina Grande, Guarabira, Patos, Monteiro, Princesa Isabel, Sousa, Cajazeiras, Pombal, Catolé do Rocha e Itaporanga, utilizou 63 urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Cada eleitor pôde votar em até seis candidatos, com liberdade de escolha entre homens e mulheres. No entanto, a composição final da lista respeita a paridade de gênero, conforme o projeto aprovado pela atual gestão da OAB-PB.

O presidente da OAB-PB, Harrison Targino, destacou a relevância democrática do pleito.

“Esse é um momento histórico para a advocacia paraibana, quando a classe tem a oportunidade de eleger seus representantes para uma das mais altas Cortes do estado. Agradeço a cada advogado e cada advogada que contribuiu, por meio de seu voto, com esse processo”, declarou, ressaltando a organização do processo e a qualificação dos 22 candidatos que participaram da eleição.

Já o presidente da Comissão Eleitoral, formada pela OAB-PB para organizar o pleito, Afrânio de Melo, destacou que mais uma vez a OAB Paraíba promoveu a democracia entre seus membros.

“Com essa eleição, depreende-se que nós, advogados, estamos de acordo com a democracia. E essa democracia foi expressa hoje de modo vibrante pelos advogados paraibanos”, ratificou.

A lista sêxtupla será encaminhada ao Tribunal de Justiça da Paraíba, que escolherá três dos nomes apresentados.

Esses, por sua vez, serão submetidos à avaliação do governador João Azevêdo, que definirá o próximo desembargador do TJPB.