O lançamento do livro “Determinadas a Brilhar”, uma coletânea de depoimentos de mulheres inspiradoras, acontece na noite desta quarta-feira (18), na livraria Leitura do Partage Shopping.

Entre as autoras estão a advogada campinense Jéssica Leal e a empreendedora cuiabana Regiane Eli, que concederam uma entrevista exclusiva à Rádio Caturité FM, dividiram suas experiências de vida e os aprendizados que as levaram a alcançar o sucesso.

A obra reúne histórias de mulheres que superaram desafios, transformaram suas vidas e inspiram outras a fazer o mesmo. Jéssica Leal, a única paraibana da coletânea, destaca a importância de encontrar a própria identidade e propósito.

“O sucesso que eu procuro e os sonhos que não alcanço? É muito interessante essa pergunta. Quando recebi o convite da editora, foi para eu escrever sobre as ferramentas e estratégias de conciliação da mulher que empreende e a maternidade”, frisou.

Regiane Eli complementa, enfatizando a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“A vida é integrativa, nós temos ali uma vida multifacetada de várias áreas. A minha ideia foi justamente colocar no papel essa trajetória, essa descoberta que eu fiz e como que eu vivo isso, né? As ferramentas para eu conseguir viver a vida e a missão de uma mulher de uma forma integrativa.”

A fé e a espiritualidade são elementos presentes nas histórias de ambas as autoras, que acreditam que a conexão com um poder superior é fundamental para a superação dos desafios. O livro proporciona um espaço para que as mulheres se conectem e compartilhem suas experiências, fortalecendo-se mutuamente.

O livro “Determinadas a Brilhar” ficará disponível para a venda na Livraria Leitura do Partage Shopping.

Ouça a entrevista: