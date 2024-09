Justiça inaugura Cartório Unificado Cível no Fórum de Campina

Uma solenidade, na manhã desta segunda-feira (16), no primeiro andar da sede do Fórum Affonso Campos, na Comarca de Campina Grande, marcou o início das atividades do Cartório Unificado Cível, que abrange as 10 Vara Cíveis existentes.

Além do retorno normal dos trabalhos, tendo em vista a conclusão das obras no local.

A iniciativa faz parte de um leque de ações da gestão do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador João Benedito da Silva, voltada ao aprimoramento e eficácia da prestação jurisdicional na região.

As Varas Cíveis de Campina Grande foram unificadas quanto aos serviços cartorários, reunindo os seus respectivos acervos e os servidores, os quais foram distribuídos em duas Seções, conforme explicou a juíza Renata Barros, diretora-adjunta do Cartório Unificado Cível.

“A unificação dos Cartórios, reunindo o acervo das 10 unidades judiciárias, cria o segundo maior Cartório Unificado do Estado e inicia uma nova estrutura e dinâmica de trabalho para as Varas Cíveis desta Comarca, objetivando a padronização dos serviços e, com isso, mais efetividade e celeridade na atuação”, comentou a magistrada.

Ela enfatizou, ainda, que, quanto ao ambiente, houve uma reorganização estrutural com a união em um mesmo espaço físico dos servidores, alocados em forma de ‘ilhas’, com separação apenas entre as Seções.

“A 1ª Seção corresponde aos acervos da 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e 9ª Varas Cíveis, enquanto que na 2ª Seção englobam os processos das 2ª, 3ª, 4ª, 6ª e 10ª Varas”, ressaltou a juíza Renata Barros.

A diretora do Fórum Affonso Campos, juíza Ana Christina Soares Penazzi Coelho, destacou que, com a conclusão da obra no primeiro andar do Fórum, possibilitou a retomada dos trabalhos e, consequentemente, o funcionamento do Cartório Unificado Cível.

A magistrada lembrou que o Fórum Affonso Campos, desde o ano passado, passa por obras de melhorias substanciais e modernas, voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional, bem como ao bem-estar de todos que trabalham na unidade judiciária e os que nela transitam.

Segundo pontuou, o funcionamento do Cartório Unificado Cível representa uma retomada progressiva e que, até o final do ano, os trabalhos serão normalizados, assim que as obras do Fórum Affonso Campos forem concluídas, com a inauguração.

“É muito significativa a volta dos servidores do Cartório Unificado Cível, porque possibilitará uma melhoria na prestação jurisdicional, principalmente no que tange ao atendimento ao público, ao advogado e às demandas que rotineiramente acontecem no Fórum”, realçou a juíza Ana Christina Penazzi.

Também participaram do evento, magistrados e magistradas que atuam no Fórum Affonso Campos, Alberto Jorge, presidente da OAB seccional Campina Grande, José Alípio Bezerra, coordenador da Defensoria Pública, o Padre Sérgio, da Fazenda do Sol, além da chefe-geral do Cartório Unificado Cível, Analine Borges, e servidores.