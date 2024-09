A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na manhã desta segunda-feira (16), uma sessão especial para comemorar o Dia do Administrador, celebrado em 9 de setembro. A sessão foi presidida pelo seu propositor, o vereador Milanez Neto (MDB), secretariada pelo vereador Coronel Sobreira (Novo) e .

A mesa de trabalhos foi composta pelo presidente e pelo vice-presidente do Conselho Regional de Administração da Paraíba (CRA-PB), Marcos Calebbe Saraiva e André Coelho, respectivamente; pela presidente da Academia Paraibana das Ciências da Administração, Luciana Rabay; pela coordenadora do curso de Administração do Instituto de Educação Superior da Paraíba (Uniesp), Suelem Almeida; e pelo representante dos estudantes de Administração Lucas Alcântara.

O presidente do Conselho Regional de Administração da Paraíba, Marcos Calebbe, destacou que desde a regulamentação profissional e implantação do Conselho na Paraíba procura-se fortalecer a profissão “desenvolvendo ações de valorização profissional, com a preocupação de ajudar o profissional de administração a ingressar no mercado de trabalho”.

Ele ainda destacou: “Outro ponto importante é a questão da gestão pública. Já realizamos diversos fóruns de gestão pública para a capacitação de gestores públicos e profissionais da administração. Muitos pensam que o maior gargalo da gestão pública é a corrupção, mas é a falta de gestão. Os administradores têm papel importantíssimo na sociedade para termo s resultados mais rápidos e com menos custos”.

O vice-presidente do CRA-PB, André Coelho, reforçou a importância de celebrar uma profissão tão presente na gestão das instituições.

“Esta celebração anual serve para fortalecer os aspectos da administração, que tem seu senso de urgência na gestão financeira e orçamentária das instituições. Para termos a prevalência do respeito e responsabilidade é preciso ter pessoas com formações adequadas nas funções públicas. Para tanto, se faz necessário a publicização dos currículos dos gestores da administração pública para garantir um serviço público de qualidade a população”, asseverou.

A coordenadora do curso de Administração do Centro Universitário Uniesp, Suelem Almeida, defendeu o uso das estratégias aprendidas durante o curso pelos administradores.

“Temos que pensar em estratégias para que os administradores saiam cada vez mais preparados para assumirem os novos desafios que a gente vive na sociedade. Ter senso lógico e também considerar a sensibilidade humana na tomada de decisões é fundamental. Ter administradores que usem efetivamente as ferramentas e estratégias que vemos durante o percurso de formação é essencial para que a gente consiga bons resultados. Precisamos usar as ferramentas da ciência para provarmos que somos necessários e essenciais para fazer a coisa acontecer com a maior agilidade possível, sem descuidar da ética”, argumentou.

