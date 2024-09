A Câmara Municipal de Campina Grande e a Assembleia Legislativa da Paraíba realizaram uma cerimônia conjunta para conceder os títulos de Cidadão Campinense e Paraibano ao bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos.

O evento, que reuniu autoridades religiosas e políticas, foi marcado por homenagens ao bispo, que tem sido reconhecido por seu trabalho à frente da Diocese de Campina Grande.

O ex-governador da Paraíba, Roberto Paulino, destacou a importância do momento para todos os paraibanos, ressaltando a relevância da trajetória de Dom Dulcênio na Igreja Católica e na sociedade paraibana.

– Para mim é uma alegria, é uma honra estar aqui hoje, representando o governador João Azevêdo, e é um momento especial para todos nós paraibanos, a acolher um novo cidadão, um novo conterrâneo, Dom Dulcênio, que faz realmente um trabalho interessante, importante dentro da igreja. E, com certeza, esta homenagem que a Paraíba presta é mais do que relevante e importante, porque todos nós ganhamos com isso – salientou.

Paulino também destacou o papel significativo de Dom Dulcênio na construção de uma sociedade mais justa e solidária, enfatizando que sua atuação vai além da esfera religiosa e abrange ações em prol do bem-estar coletivo.

“Com certeza a Paraíba só tem a ganhar pela história, pela trajetória deste bispo, que muito fez e vem fazendo pela Igreja Católica”, pontuou.

A cerimônia também contou com a presença de outras autoridades políticas, religiosas e membros da comunidade local, em uma celebração que reafirmou os laços de Dom Dulcênio com Campina Grande e a Paraíba.

