Defesa Civil de João Pessoa interdita obra em prédio após desabamento

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) interditou, na manhã desta segunda-feira (16), a obra de um prédio no bairro de Tambaú após o desabamento do muro de contenção. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade e foi socorrida para o Hospital de Emergência Trauma.

De acordo com o diretor de Operações da Defesa Civil, Renato Lins, a provável causa do desabamento foi o vazamento de água de uma tubulação, que causou uma sobrecarga na estrutura de contenção. A obra só será liberada após os responsáveis adotarem as providências recomendadas pela Compdec-JP.

“Nós interditamos a obra e estabelecemos um prazo de 48 horas para que os responsáveis apresentem a cópia dos projetos estrutural da obra e da contenção, juntamente com a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), além da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução”, afirmou Renato Lins.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, que está em fase experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.

