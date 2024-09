Crianças que ingeriram veneno de rato recebem alta em João Pessoa

As quatro crianças, com idades entre 2 e 5 anos, que ingeriram veneno de rato no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa, receberam alta neste domingo (15).

Elas estavam internadas desde sexta-feira (13) após encontrarem a substância enquanto brincavam.

A criança de 2 anos, que estava em estado mais grave, também foi liberada após melhora com o uso de medicação e antídoto.

As autoridades destacaram a importância de agir rapidamente ao identificar sinais como vômitos e sonolência em casos de intoxicação.