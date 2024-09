Câmara de João Pessoa debate a doença de Alzheimer em sessão especial

A doença de Alzheimer foi tema de sessão especial realizada na tarde desta segunda-feira (16), na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

A solenidade reuniu especialistas sobre o assunto e foiproposta pelo vereador Marcos Henriques (PT).

Regina Neves, neuropsicóloga e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz – PB), disse que o que mais machuca na doença é a perda das memórias.

“Imagina, por um momento, perder pedaços de si mesmo? Essa é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo que enfrentam o Alzheimer. Precisamos fortalecer as redes de suporte para os cuidadores, que muitas vezes enfrentam jornadas difíceis e solitárias, e educar a sociedade para que juntos possamos criar ambientes que acolham, respeitem e ajudem as famílias em sua árdua batalha”, defendeu.

Maria Inês Aires, diretora executiva do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, falou que precisamos ter mais políticas públicas voltadas para a saúde da população idosa.

Renata Marcondes, médica geriatra, destacou que no próximo dia 21 de setembro comemora-se o Dia Mundial da doença de Alzheimer, e que, por isso, o mês é muito importante para as pessoas que trabalham e acompanham pacientes com diagnóstico de Alzheimer.

“Infelizmente estamos envelhecendo de uma forma desorganizada e ainda não estamos preparados para essa população que vem, a passo acelerado, envelhecendo no nosso país. Esse envelhecimento populacional tem um impacto direto nas doenças cujo fator de risco principal é a idade. O estigma se alimenta de ignorância e é na busca pelo conhecimento, por meio de informação confiável, que quebraremos esses estigmas que nos fazem tão mal. É hora de agir e a hora é agora”, acrescentou.

Participaram ainda da sessão especial Scheila Sodré, diretora jurídica da Abraz – PB; José Carlos Juruna, representante da Rede de Assistência Psicossocial da Paraíba; entre outros.