Aberta em João Pessoa a 16ª edição da Feira Paraibana da Beleza

Começou neste domingo (15) a 16ª edição da Feira Paraibana da Beleza, no Centro de Convenções, em João Pessoa. O evento é realizado pelo Sebrae/PB e reúne empreendedores de diversas especialidades do segmento, incluindo profissionais nas áreas de cabelo, maquiagem, unhas e estética. O diretor de administração e finanças do Sebrae/PB, Neto Franca e o diretor técnico, Lucélio Cartaxo, estiveram no local para prestigiar o evento.

A analista técnica do Sebrae/PB, Raquel Medeiros, explicou que a Feira este ano trouxe mais de 160 estandes de linhas profissionais de produtos e muitas oportunidades de capacitação para quem atua na área da beleza. “Hoje a gente pode dizer que a Feira da Paraíba é a maior em capacitação, porque as outras feiras são apenas comerciais e a gente tem esse cuidado de não só fazer a parte técnica, como a parte de gestão e trazer os estandes”, detalhou.

Para ela, a Feira oferece uma oportunidade única para os profissionais paraibanos de assistir palestrantes renomados em todo o país. Isso é muito importante para o setor, porque esses trabalhadores não costumam tirar férias ou dispor de dias livres para participar de congressos em outros estados. “Então, esse é o grande diferencial da feira, e o papel do Sebrae é esse: nossa missão é o fortalecimento das micro e pequenas empresas”, relembrou.

Raquel Medeiros frisou que o mercado da beleza no Brasil é muito forte. O país é o terceiro do mundo que mais utiliza cosméticos. Além disso, é uma área extremamente inovadora e que evolui muito rápido. “O empresário está se capacitando e sente o desejo de que as pessoas que trabalham com ele também se profissionalizem e proporcionem uma experiência diferenciada aos seus clientes”, analisou.

A Feira atrai gente de todo o Brasil e muitos chegam através das caravanas. Lucinaldo Gracino da Silva, trabalha há 28 anos promovendo caravanas para eventos relacionados à beleza. Este ano, ele trouxe 25 pessoas da cidade de Natal para João Pessoa.

Ele explica que essas caravanas são uma oportunidade ótima para os participantes pelo aprendizado e pelo intercâmbio com outros profissionais. Ele ressalta que a Feira Paraibana da Beleza é uma das que tem um grande destaque no cenário nacional. Há vários anos ele participa do evento e diz que já é um dos mais esperados do calendário anual. “Já tem alguns anos que eu venho e já tenho colhido bons frutos dessas participações”, elogia.

Já José Ricardo de Oliveira Veríssimo é SEO da marca Natubel, uma das empresas de João Pessoa que marcou presença na Feira. Veríssimo pontuou que é muito importante para as marcas estarem inseridas em eventos do tipo como forma de divulgação e de ganhar visibilidade no cenário nacional. “Essa é uma feira que abrange não só os pessoenses, conversei hoje com pessoas do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, então a gente acaba divulgando nossa marca para outros mercados”.

O Sebrae/PB está com um estande no local, prestando consultoria e realizando palestras sobre gestão e finanças. A 16ª Feira Paraibana da Beleza acontece até a terça (17), das 13h às 21h. A entrada é gratuita ao público.

