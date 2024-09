Quatro crianças de João Pessoa consomem veneno para matar ratos

Estão hospitalizadas em João Pessoa quatro crianças, com idades variando entre dois e cinco anos, que ingeriram uma substância chamada popularmente de ‘chumbinho’, que é um veneno utilizado para matar ratos.

O incidente ocorreu no bairro Ilha do Bispo, na capital paraibana. As crianças acharam a substância quando brincavam num beco entre casas na área onde residem.

O Boletim de Ocorrência da Polícia Civil informou que as crianças acharam um saco com pequenas bolinhas entre tijolos e imaginaram que fossem bombons, consumindo-as.

Três das crianças estão em observação no Hospital Arlinda Marques, sendo que duas estão internadas na área vermelha e apresentam melhora, enquanto a outra se encontra no pronto-socorro.

Uma criança de dois anos, em estado mais grave, foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma da Capital.

