Ministro ressalta investimentos em obras em Campina Grande e na Paraíba

Durante agenda em Campina Grande, nessa sexta-feira (13), o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou os investimentos do governo federal em obras na Paraíba.

Comparando com o governo anterior, quando apenas R$ 90 milhões foram enviados ao estado, o ministro afirmou que em 2023 os recursos totalizam R$ 500 milhões.

“Agora temos cinco vezes mais recursos, o que permite acelerar as obras e entregar resultados cinco vezes mais rápidos”, comentou Renan.

Ele destacou a obra de duplicação da BR-230, que está recebendo cerca de R$ 6 milhões mensais, e reiterou que os recursos necessários para o projeto estão assegurados para 2025, com expectativa de conclusão até 2026.

Renan também mencionou o projeto do VLT para Campina Grande, com apoio do senador Veneziano Vital do Rêgo, além da duplicação da BR-104, cuja obra está prevista para começar até 2026.

