Uma sessão rápida, com grande público e de ampla significação.

Eis como pode ser sintetizada a sessão solene e conjunta da Câmara Municipal de Campina Grande e da Assembleia Legislativa, realizada na noite da última quinta-feira, no auditório do Seminário Diocesano, para a entrega das cidadanias de Campina e da Paraíba ao bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, natural de Lagarto, no interior de Sergipe.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui.

