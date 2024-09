Vice-governador prestigia cerimônia de concessão de títulos a Dom Dulcênio

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou da cerimônia de homenagens e ressaltou a relevância do título de cidadão campinense e paraibano concedido ao bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Ribeiro ressaltou a justa homenagem ao religioso, destacando sua contribuição para a Paraíba e para Campina Grande.

“Esse título é também uma forma de homenagem por toda a contribuição que o nosso bispo tem dado no nosso estado, que nós sabemos que praticamente a maior parte do estado está sob a regência do bispo e a gente fica muito feliz, a gente conhece de perto o seu trabalho, a sua seriedade, e é mais do que merecido dois títulos, né, o título de cidadão paraibano e também de cidadão campinense”, afirmou.

O vice-governador ainda destacou o duplo reconhecimento como uma forma de simbolizar a profunda conexão do bispo com Campina Grande.

“Não basta ser paraibano, tem que ser campinense também e a gente fica muito feliz de poder estar participando aqui junto com ele”, acrescentou.

*Vídeo: ParaibaOnline