TJ da Paraíba homenageia advogada de Campina Grande

O Tribunal de Justiça da Paraíba aprovou a concessão da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Estado da Paraíba – Categoria Distinção – à advogada campinense Celeide Queiroz e Farias.

A propositura foi de autoria da desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão.

“Referência entre as mulheres que advogam neste Estado, a Dra. Celeide tem se destacado na atuação em favor das causas do Direito de Família, dando total suporte, tanto emocional, quanto técnico-profissional, ao conceituado escritório advocatício do seu núcleo familiar, levando o necessário e peculiar olhar feminino à vasta gama de ações judiciais do grupo Leidson Farias”, afirmou a desembargadora Fátima Maranhão em sua justificativa.

* notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/hugo-motta-um-diferente-parabens-pra-voce/

*Curta nosso Instagram: @paraiba_online