Secretário de Ação Social de Campina rebate críticas de vereador

A respeito do pronunciamento do vereador Olímpio Oliveira (Podemos), na tribuna da Câmara campinense, acerca de atraso de pagamento para entidades filantrópicas, o secretário Fábio Thoma (foto), da Ação Social da PMCG, enviou à Coluna um esclarecimento, que segue topicamente.

“Vinte entidades estão contempladas em lei com a possibilidade de receberem subvenções sociais do Município em 2024, através do Fundo Municipal de Assistências Social.

“Desse total, apenas 15 estão recebendo regularmente e outras cinco entidades não apresentaram a documentação mínima necessária para recebimento, e nem demonstraram interesse até a presente data.

“As 15 entidades que estão recebendo regularmente estão com as parcelas mensais pagas até o mês de julho/2024, estando o pagamento da parcela referente ao mês de agosto de 2024 dependendo da apresentação da prestação de contas da última parcela recebida, exigência legalmente estabelecida em lei.

“Ao todo, as entidades receberam neste exercício de 2024 um total de R$ 476.000,00, incluindo R$ 63.000,00 do Instituto Brenda Pinheiro, referentes aos anos de 2022 e 2023, que não haviam sido pagas nos respectivos anos em virtude de problemas documentais da entidade”.

* informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

