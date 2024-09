Ministro destaca aumento de recursos destinados à Paraíba no governo Lula

O ministro dos Transportes, Renan Filho, foi recebido na Paraíba nesta sexta-feira (13), pelo Vive-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), onde realizou inspeções e constatou avanço nas obras que estão sendo executadas na BR 230, em Campina Grande e em Cabedelo/João Pessoa.

Para Renan Filho, Veneziano tem uma atuação fundamental nesta obra. Ele atendeu nova solicitação de Veneziano e anunciou mais R$ 500 mil para a interligação da pista duplicada da BR-230 com o Conjunto Aluízio Campos, por meio da BR 104.

O ministro disse que a Paraíba, desde o início do governo do presidente Lula, passou a viver um novo momento na sua história, partido de um investimento total em torno de R$ 90 milhões na gestão passada, no ano de 2022, para R$ 500 milhões agora em 2024, ampliação que ele creditou à atuação de parlamentares, como o senador Veneziano, que conseguiu alocar mais de R$ 150 milhões para a duplicação da BR-230.

“Existia uma sensação na Paraíba de que as obras federais não avan&ccedi l;avam na gestão passada, mas isso era porque o governo anterior não enviava os recursos necessários para fazer obras na envergadura dessas obras que estão sendo feitas. Agora a Paraíba tem um orçamento para obras cinco vezes maior e isso vai fazer as obras andarem cinco vezes mais rápido e cinco vezes mais entregas também. O Veneziano mesmo, no ano passado, conseguiu alocar cerca de R$ 150 milhões e isso foi fundamental”, disse o ministro, ao destacar que as obras da duplicação da BR-230 serão concluídas até o ano de 2026.

Veneziano agradeceu o compromisso do ministro Renan e do presidente Lula com a Paraíba, afirmando que ambos têm se dedicado a cumprir o cronograma da duplicação da BR-230 até a Farinha; e da Triplicação da mesma BR no trecho de Cabedelo a João Pessoa, que são obras de suma importância para o estado.

“Da voz do próprio ministro vocês tiveram a certeza da conclusão total da obra da BR-230, até o final do ano de 2026”, destacou Veneziano.

Pedido Atendido – O senador destacou ainda o atendimento, por parte do Ministério dos Transportes, de pleito de sua autoria para a inclusão do acesso ligando a BR-230 ao Conjunto Aluízio Campos, por meio da Br-104, no valor de R$ 500 mil.

“Esse acesso vai beneficiar os mais de 20 mil moradores do conjunto habitacional, mel horando a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da região”, comentou Veneziano, em tom de agradecimento.

A visita técnica do ministro contou, além de Veneziano, com a presença do Superintendente do DNIT na Paraíba, Antônio Monteiro Costa Filho; do deputado estadual Anderson Monteiro; da ex-primeira-dama de Campina, Ana Cláudia Vital do Rêgo, além de inversas lideranças regionais. De Campina a comitiva seguiu para Cabedelo/PB, com uma visita técnica às obras de triplicação da BR-230.