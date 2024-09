Ogovernador João Azevêdo recebeu, nesta sexta-feira (13), na Granja Santana, em João Pessoa, a visita do ministro dos Transportes, Renan Filho, ocasião em que destacou as obras de infraestrutura em execução pelo Governo da Paraíba.

Na oportunidade, o ministro também detalhou o andamento de obras do Governo Federal no estado, dentre elas, a duplicação da BR-230, de Campina Grande até Farinha, e a triplicação da BR-230, entre Cabedelo e Oitizeiro, em João Pessoa.

Na reunião, o chefe do executivo estadual evidenciou investimentos superiores a R$ 3 bilhões realizados pelo estado em infraestrutura rodoviária.

“Dentre as obras que estamos fazendo, estão o Arco Metropolitano de João Pessoa, a Ponte do Futuro, que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, a estrada que liga Rio Tinto à Praia de Campina, além das travessias urbanas em 210 municípios”, frisou.

João Azevêdo agradeceu a visita do ministro Renan Filho e também celebrou as parcerias com o governo federal, que têm trazido importantes investimentos para o estado. “Foi uma imensa satisfação receber o ministro Renan Filho na Paraíba, que traz obras e novidades para o nosso estado e tivemos a oportunidade de discutir novos investimentos em rodovias que farão a diferença na mobilidade urbana”, acrescentou.

Por sua vez, o ministro dos Transportes fez uma avaliação das inspeções de obras que realizou ao longo do dia.

“Nós estivemos hoje em Campina Grande, visitando as obras até Farinha que estão caminhando bem, vamos entregar 8 Km este ano, 25 Km o ano que vem para concluir a obra em 2026. Também visitamos a triplicação da BR-230 até Cabedelo e queremos intensificar as obras”, disse.

Ele também evidenciou o volume de recursos injetados na Paraíba pelo governo federal.

“O presidente Lula aumentou em cinco vezes os investimentos do governo federal na Paraíba e nos permite tirar sonhos do papel, além disso, estamos fazendo o projeto para a duplicação da BR-104, estamos fazendo uma alça para dar sequência ao que o governo estadual vem fazendo em João Pessoa, investimentos na adequação de Farinha até cidade de Patos, ou seja, muitas obras que vão somar esforços ao grande governo que João Azevêdo vem fazendo que moderniza o estado e o prepara cada vez mais para o futuro”, sustentou.

Também participaram da reunião, o deputado federal Hugo Motta; e os auxiliares da gestão estadual Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).