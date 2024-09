Nesta quinta-feira, 12, o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, foi homenageado com os títulos de Cidadão Campinense e Paraibano, em uma solenidade marcada pela emoção e reconhecimento do seu trabalho à frente da Diocese de Campina Grande. O título de cidadão campinense foi concedido pelo vereador Márcio Melo, que destacou a importância de homenagear o religioso pelo papel fundamental que ele desempenha na região.

Durante a cerimônia, Márcio Melo falou sobre a relevância de conceder essa honraria a Dom Dulcênio. “A gente já tinha discutido a respeito dessa questão, porque o deputado Tovar também tinha o título de Cidadão Paraibano, e nada melhor do que poder colocar no mesmo dia e nesse mesmo evento, reconhecendo todo o trabalho religioso que ele vem fazendo à frente da diocese, não só na cidade de Campina Grande, mas todas as cidades circunvizinhas”, afirmou o vereador.

Márcio Melo ainda destacou a importância de acolher Dom Dulcênio como “filho dessa terra” e enalteceu o trabalho do bispo, principalmente na evangelização. “Temos que reconhecer o trabalho de quem faz, principalmente na parte de evangelização que Dom Dulcênio vem fazendo. Então, é um reconhecimento não só nosso, mas de toda a Câmara Municipal e do povo de Campina”, concluiu.

Dom Dulcênio, que está à frente da Diocese de Campina Grande desde 2017, tem sido uma figura importante no fortalecimento das ações pastorais e no apoio às comunidades locais, ganhando o carinho e a admiração da população.

