Artur Bolinha destaca importância de Dom Dulcênio para Campina Grande

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, recebeu, nesta quinta-feira, os títulos de Cidadão Paraibano e Cidadão Campinense.

A Sessão Solene conjunta da Assembleia Legislativa da Paraíba e da Câmara Municipal de Campina Grande ocorreu no auditório do Seminário Diocesano, no bairro Alto Branco.

Na ocasião, o candidato a prefeito de Campina Grande, Artur Bolinha (NOVO), comentou sobre a importância de Dom Dulcênio para a cidade.

Assista:

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online