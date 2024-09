Adriano Galdino destaca importância do títulos de cidadão a Dom Dulcênio

Em sessão solene realizada na última quinta-feira, o bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, recebeu o título de cidadão campinense e paraibano.

A homenagem foi marcada por discursos emocionados, entre eles, do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que destacou a relevância do trabalho pastoral do religioso.

– A Assembleia Legislativa da Paraíba mais uma vez faz justiça e reconhece o serviço relevante do Dom Dulcênio não só para a Igreja Católica, mas para Campina, para a Paraíba e principalmente para os mais carentes e mais humildes, o povo da Paraíba também. Há sete anos Dom Dulcênio faz seu trabalho pastoral, com muita eficiência, com muita determinação – declarou.

O deputado ainda reforçou sua fé e conexão com a Igreja Católica:

“Eu tenho muita fé em Deus, sou católico, daí que vai à missa todo domingo, reza antes de dormir e acordar rezando para iniciar o dia. Não abra mão das minhas orações e da minha conversa diária com Deus”, finalizou.

*Vídeo: ParaibaOnline