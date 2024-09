Sobrinho comemora títulos de cidadão concedidos a Dom Dulcênio

O padre Everson Fontes, sobrinho do bispo diocesano de Campina Grande Dom Dulcênio Fontes de Matos, está em Campina Grande para prestigiar a outorga do título de cidadão campinense e paraibano ao seu tio. Em entrevista à Rádio Caturité FM, o padre destacou a importância do reconhecimento para a Igreja e para a família.

“Este título não é um título pessoal, é um título de reconhecimento à Igreja de Cristo”, afirmou o padre Everson.

Ele ressaltou que o tio carrega com orgulho o sobrenome da família e que a homenagem recebida é um carinho tanto à Igreja quanto aos familiares.

Inspiração para a vocação sacerdotal

Ao ser questionado sobre a influência de Dom Dulcênio em sua decisão de seguir a vida religiosa, o padre Everson destacou que diversas figuras eclesiásticas o inspiraram, incluindo o próprio tio. “Uma gama de sacerdotes foram inspiração para mim, inclusive o padre Dulcênio, na época quando eu era criança”, revelou.

No entanto, o padre ressaltou que a vocação sacerdotal é um chamado divino. “O chamado à vocação sacerdotal não é um chamado humano, é um chamado de Deus que acontece na vida do homem”, afirmou. Ele mencionou que Dom Dulcênio sempre o apoiou em suas escolhas, sem pressioná-lo.

O perfil de Dom Dulcênio

Ao descrever o tio, o padre Everson usou a palavra “apaixonado” para definir o perfil de Dom Dulcênio. “É todo um senhor, homem apaixonado por sua missão”, disse.

Ele destacou o trabalho realizado pelo arcebispo emérito em todas as paróquias por onde passou.

“A cada lugar desses, por onde ele passou, ele, através do seu desvelo, foi mostrando o seu amor, o seu zelo”, finalizou o padre Everson.

