Podcast: tire suas dúvidas sobre aposentadoria

No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente do INSS em Campina Grande, respondeu a dúvidas dos ouvintes sobre aposentadoria.

Um ouvinte de 56 anos e com 33 de contribuição questionou quanto tempo faltava para sua aposentadoria.

Marcos explicou que, devido à reforma previdenciária de 2019, ele precisaria passar por uma regra de transição e pagar um pedágio sobre o tempo restante até 2019.

Outro ouvinte perguntou se menores de idade podem contribuir para o INSS, e Marcos esclareceu que, a partir dos 16 anos, é possível contribuir como segurado facultativo.

Ouça o podcast completo e saiba mais.