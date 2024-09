Ministro dos Transportes será recebido por Veneziano nesta sexta

O ministro dos Transportes, Renan Filho, estará na Paraíba nesta sexta-feira (13). Ele será recebido pelo Vive-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) para realizar inspeções nas obras que estão sendo executadas na BR 230, em Campina Grande e em Cabedelo/João Pessoa.

O convite para a visita técnica foi feito por Veneziano no mês passado e o ministro foi até o gabinete do Senador paraibano na semana passada, pessoalmente, para confirmar a vinda à Paraíba nesta sexta.

Tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa estão previstas entrevistas à imprensa local para relatar os detalhes das obras executadas na Paraíba.

Segundo Veneziano, a vinda do ministro terá dois objetivos: o primeiro é uma vistoria às obras de duplicação da BR 230, no trecho de 34 quilômetros, compreendido entre Campina Grande e a Comunidade Farinha (Praça do Meio do Mundo), cujos trabalhos estão em execução.

O ministro também vistoriará a triplicação da BR 230 no trecho entre a cidade de Cabedelo e o Viaduto do Oitizeiro, em João Pessoa, que também estão em execução.

Veja a programação completa da vinda do ministro dos Transportes Renan Filho à Paraíba:

08h00 – Decolagem, em voo FAB, de Brasília/DF para João Pessoa/PB

10h20 – Desembarque no Aeroporto Internacional Castro Pinto

Deslocamento do Aeroporto para Campina Grande/PB

11h30 – Visita Técnica ao viaduto do entroncamento da BR-104/BR-230 (ao lado do Cemitério Campo Santo Parque da Paz) e atendimento à imprensa

Deslocamento para o Km 159 da BR-230

12h00 – Visita Técnica à Terraplanagem no Km 159 da BR-230

Deslocamento para Cabedelo/PB

15h30 – Visita Técnica da Obra de Adequação da BR-230 – Km 12, em frente ao Povoado Renascer (Cabedelo – João Pessoa) e atendimento à imprensa

Deslocamento de Cabedelo para o Aeroporto Castro Pinto.