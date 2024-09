Especial: A ‘arte das cordas’ na Feira Central de Campina Grande

A Feira Central, além de ser um ponto de encontro para a compra de frutas, legumes e verduras, também abriga um universo de possibilidades para quem busca materiais para artesanato e trabalhos manuais. Um dos destaques do local são as diversas opções de cordas, oferecidas em diferentes tamanhos e materiais.

A reportagem do ParaibaOnline conversou com Cosmo do Nascimento, um dos vendedores mais antigos da feira, que trabalha com cordas desde 1982. Segundo Cosmo, a variedade de cordas é grande e atende a diferentes necessidades: “Temos corda a partir de 11 metros, de 9 metros, 6 metros, 4 metros e a maior que a gente tem fina para artesanato é 33 metros”, explica.

Os preços das cordas variam de acordo com o tamanho e o tipo. “A corda de 11 metros custa R$ 5, a de 6 metros R$ 4, a de 9 metros R$ 5 e a de 33 metros, que é a maior para artesanato, sai por R$ 12”, detalha o vendedor.

A tradição familiar é um dos diferenciais do negócio de Cosmo. “Isso aqui é da época de pai, desde 1982 que a gente está aqui, já vem da tradição dele”, conta.

Ouça a reportagem completa aqui.

