A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal e a Controladoria-Geral da União, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a Operação Outside, que tem como objetivo combater possíveis crimes licitatórios e o desvio de recursos públicos na obra de restauração da Alça Sudeste e da Avenida Manoel Mota, no município de Patos/PB, orçada inicialmente em R$ 5.071.801,50.

Conforme relatórios de auditoria elaborados pela Controladoria Geral da União, além de indícios de conluio entre os licitantes e da presença de cláusulas restritivas de concorrência no edital, foram encontradas evidências de superfaturamento nos aditivos contratuais e de jogo de planilha.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 14ª Vara Federal em Patos/PB, bem como o sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes aos investigados, no valor de R$ 269.108,21, correspondente ao superfaturamento identificado pela CGU em um dos aditivos contratuais.

Comprovadas a autoria e a materialidade, os investigados deverão responder por crimes como frustração do caráter competitivo, pagamento irregular em contrato administrativo, peculato, crimes tributários e lavagem de capitais.

