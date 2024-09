Servidores do Banco do Brasil decidem por greve. Sindicato explica decisão

A categoria dos bancários vive um momento de tensão. Após as assembleias nacionais e regionais, os trabalhadores do Banco do Brasil decidiram deflagrar uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de setembro.

A decisão foi tomada após a rejeição da proposta apresentada pela direção do banco, em especial em relação à questão da extinção da função de caixa.

Segundo Esdras Luciano, presidente do Sindicato dos Bancários, a principal divergência entre a categoria e o Banco do Brasil está relacionada à manutenção da função de caixa e à garantia dos direitos dos profissionais que exercem essa atividade.

“O banco, em 2021, decidiu unilateralmente acabar com a função de caixa. Essa decisão desvaloriza o trabalho desses profissionais que são essenciais para o atendimento ao público”, afirmou Luciano.

A proposta apresentada pelo banco previa a manutenção dos valores da gratificação de caixa até o final de dezembro e a qualificação dos caixas para novas funções a partir de janeiro. No entanto, a categoria considerou a proposta insuficiente e decidiu por uma paralisação das atividades.

“A categoria entende que a proposta do banco não resolve o problema da extinção da função de caixa e não atende aos anseios dos trabalhadores”, explicou Luciano.

A diretoria do Sindicato dos Bancários irá intensificar as negociações com a direção do Banco do Brasil na busca por uma solução que atenda às demandas da categoria. Enquanto isso, os bancários da Caixa Econômica Federal ainda devem se reunir para deliberar sobre a proposta apresentada pelo banco.

