Secretário de Segurança da Paraíba reforça preparo das forças policiais para as eleições municipais de 2024

Após a protocolação de um pedido conjunto por parte dos candidatos de oposição em João Pessoa, solicitando o envio de tropas federais para as eleições municipais de 2024, o secretário de Segurança e Defesa Pessoal da Paraíba, Jean Nunes, declarou que a demanda é vista com naturalidade e que as forças de segurança do estado estão plenamente preparadas para garantir a segurança do pleito.

“Acompanhamos tudo com muita tranquilidade, e a Força de Segurança tem desempenhado um papel muito forte e importante no nosso estado, em parceria com o TRE e a Polícia Federal. Estamos cientes do trabalho correto, bem direcionado e focado no combate ao crime organizado e às organizações criminosas”, afirmou o secretário.

A protocolação do pedido foi realizada pelos candidatos Ruy Carneiro (Podemos), Luciano Cartaxo (PT) e Marcelo Queiroga (PL), que solicitaram formalmente ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) o apoio de tropas federais para garantir a segurança durante o processo eleitoral.

Jean Nunes enfatizou que, mesmo que o TRE decida pelo envio de tropas federais, o governo estadual está pronto para recebê-las e trabalhar em conjunto.

“Se houver uma decisão de trazer reforço de tropas federais, nós acolheremos e cumpriremos a determinação do TRE. Nosso planejamento para as eleições, em parceria com o TRE, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, está praticamente finalizado”, declarou.

O secretário destacou ainda que as forças de segurança do estado já estão preparadas para atuar em todo o território paraibano, garantindo a tranquilidade do pleito de 2024.

“Estamos prontos desde o início, e já informamos isso ao TRE. As tropas estaduais estão preparadas para garantir a segurança do Sertão ao Litoral”, finalizou.

Com o planejamento em fase final e diversas reuniões realizadas entre os órgãos de segurança e a Justiça Eleitoral, Nunes expressou confiança na capacidade do estado em assegurar um processo eleitoral tranquilo e seguro, respeitando qualquer decisão que venha a ser tomada pelo TRE em relação ao envio das tropas federais.