Feira Paraibana da Beleza tem vasta programação; saiba mais

Evento que é realizado pelo Sebrae/PB, a Feira Paraibana de Beleza representa uma oportunidade para empreendedores de diversas especialidades do segmento, incluindo profissionais nas áreas de cabelo, maquiagem, unha e estética. A 16ª edição começa no domingo (15) e vai até o dia 17 de setembro, no Centro de Convenções, em João Pessoa.

A programação conta com capacitação, workshop, consultorias, além de exposição e vendas de produtos. O destaque vai para a presença de palestrantes renomados para compartilhar com os empreendedores da região as principais novidades e tendências do mercado.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Raquel Santos, a Feira da Beleza Paraibana é mais voltada para a capacitação do que para a parte comercial.

Ela explica que, este ano, o evento já conta com mais de 60 estandes para exposição e venda de produtos, consultorias, mas o destaque da programação vai para os workshops, congressos e palestras com profissionais renomados do país que acontecerão nos três dias do evento, não só no palco principal, como também em salas reservadas no local.

“A programação conta com um congresso para maquiadores, que já tem mais de 500 pessoas inscritas. Tem também o congresso de manicures, com mais de 300 inscrições realizadas, e o workshop com o barbeiro Eduardo Milley, de Portugal. Além disso, o palco principal vai ter palestras com profissionais renomados como a Cláudia Guimarães, que vai falar sobre cortes, e Lina Marcela dando todas as dicas de cílios. Então é um evento que vai atender todos os segmentos do setor de beleza”, destacou a analista.

Raquel Santos lembra que o Sebrae/PB estará com um estande no local com atendimento aos empreendedores e ofertando palestras sobre gestão. Serão três por dia, todos os dias do evento. “No estande da instituição também vai contar com consultoria a microempreendedores individuais. E quem estiver em débito com o seu MEI vai poder negociar sua dívida lá”, pontua.

Sobre a importância da Feira Paraibana da Beleza para o segmento, a analista do Sebrae/PB reforça que os empresários paraibanos terão oportunidade de adquirir conhecimento, além de novas tecnologias com preços mais baixos que no mercado.

“É dentro da feira que os profissionais darão aulas técnicas sobre novos produtos. É uma oportunidade que o Sebrae dá para empresários do segmento da beleza de se renovar, principalmente os pequenos. E esse é o nosso papel e nossa missão, apoiar esses empreendedores”, completa.

A inscrição para participar da 16ª Feira Paraibana de Beleza pode ser feita pelo site https://feiraparaibanadabeleza.behoh.com/evento/feira-paraibana-da-beleza, de maneira individual ou empresarial (Pessoa Jurídica).