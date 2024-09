Com o objetivo de reconhecer as melhores notícias sobre empreendedorismo e pequenos negócios, veiculadas em diferentes canais da imprensa, a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) aconteceu na segunda-feira (9), no Luzzco, em João Pessoa.

A iniciativa teve como novidade este ano a criação da categoria jornalismo universitário, que reconheceu a produção jornalística desenvolvida no âmbito acadêmico. Ao todo, 107 trabalhos concorreram nesta edição e os vencedores avançaram para a etapa regional da premiação.

A programação da cerimônia ainda contou com a palestra “Nordeste: +Fatos e dados e – Suposições”, proferida pela executiva de contas PE/PB da Kanta r IBOPE Media, Gabriela Medeiros.

O tema do 11º PSJ foi “Contribuição dos pequenos de negócios na transformação de realidades locais”. Na Paraíba, foram premiados os três primeiros colocados nas categorias de vídeo, texto, áudio, fotojornalismo e jornalismo universitário.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, a premiação é uma forma de incentivar e também reconhecer o trabalho da imprensa.

“Aqui hoje o protagonismo é da imprensa. Seja ela televisionada, escrita, falada, e também incentivar os mais novos que estão seguindo carreiras nessa direção, com a premiação do jornalismo acadêmico”, destacou.

Por sua vez, o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, falou que o mundo hoje vive uma convergência de multimídia e que tudo está interconectado. Nesse cenário, ele destaca que o prêmio tem um papel importante, pois estimula o profissional a estar conectado com o desenvolvimento local do município, do estado e do país.

“Estamos, hoje, premiando as melhores práticas de jornalismo. São 11 anos de uma premiação. O Sebrae é um órgão fomentador. O prêmio também é um órgão fomentador. Uma maneira de fomentar, digamos assim, a evolução da imprensa. O prêmio é a forma de estimular cada vez mais que a gente avance nessa pauta de desenvolvimento sustentável”, pontuou.

Durante a cerimônia de premiação, a executiva de contas PE/PB da Kantar IBOPE Media, Gabriela Medeiros, proferiu a palestra “Nordeste: +Fatos e dados e – Suposições”.

Na ocasião, ela trouxe dados de consumo e identidade de público nordestino, como os hábitos de consumo, turismo e mídia. A programação seguiu com, uma apresentação do memorial de 11 edições do PSJ e uma homenagem do Sebrae/PB aos seus porta-vozes.

Também participaram da cerimônia de premiação da etapa estadual do PSJ (colocar as participações) o diretor técnico do Sebrae/PB, Lucélio Cartaxo; diretor de administração e finanças do Sebrae/PB Neto Franca; a gerente da Unidade de Marketing e Comunicação da instituição, Raquel Costa.

Uma vez concluída a etapa estadual, os primeiros lugares de cada categoria avançam para a fase regional do PSJ, que será a responsável por selecionar os finalistas para a edição nacional do prêmio. Os pequenos negócios correspondem a 95% dos empreendimentos formais no país, representam 30% do PIB e impactam diretamente ou indiretamente 47% da população brasileira.

Confira o resultado final do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo na Paraíba:

Categoria Jornalismo em Texto:

1º lugar: Júlia Maranhão: na Paraíba, artesanato e educação impulsionam empreendedorismo que liberta (Parlamento PB)

Representante do trabalho: Claudia Carvalho

2º lugar: Empreendedorismo na Educação (Jornal A União)

Representante do trabalho: Sara Gomes

3º lugar: Startups impulsionam desenvolvimento da Paraíba com geração de emprego e

soluções inovadoras (Pauta Real)

Representante do trabalho: Michelle Farias

Categoria Jornalismo em Vídeo:

1º lugar: Série ‘Raízes Urbanas – Cultivando Negócios Verdes’ (TV Correio/Record)

Representante do trabalho: Hermes de Luna e Silva

2º lugar: Crédito na Praça (TV Cabo Branco)

Representante do trabalho: Plinio Almeida

3º lugar: Quilombola, o empreender do preto na Paraíba (TV Cabo Branco)

Representante do trabalho: Silvia Torres

Categoria Jornalismo em Áudio:

1º lugar: Coletivo Anticaos (CBN João Pessoa)

Representante do trabalho: Hebert Araújo

2º lugar: Levanta pra ela que é ponto: Mulheres protagonizam o jogo do empreendedorismo

(Rádio Tabajara)

Representante do trabalho: Lukas Santiago

3º lugar: Guardiãs da Renda Renascença (Rádio Tabajara)

Representante do trabalho: Vanessa Queiroga

Categoria Fotojornalismo:

1º lugar: Programa garante sustento para comerciantes de CG (Jornal A União)

Representante do trabalho: Júlio Cézar Pereira Peres

2º lugar: Turismo resgata dignidade de ribeirinhos na capital (Jornal A União)

Representante do trabalho: Roberto Guedes Pereira Arnaud

3º lugar: Cultivo de caju anão garante maior lucro à agricultura familiar em Jacaraú (Pauta

Real)

Representante: Juliana Santos

Categoria Jornalismo Acadêmico

1º lugar: Tecendo Sonhos Reais (Universidade Federal da Paraíba)

Representante: Vanessa de Sousa Polary

2º lugar: Sereias da Penha: A arte de transformar mulheres (Universidade Estadual da Paraíba – UEPB)

Representante: Emilly Dantas

3º lugar: Empreendedorismo Jovem: Uma jornada de aprendizado e desafios (Universidade Federal da Paraíba)

Representante: João Pedro Gomes Coelho

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online