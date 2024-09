Instituto de Previdência de João Pessoa convoca segurados para recadastramento

O Instituto de Previdência do Município (IPM) reforça para aposentados e pensionistas da Prefeitura de João Pessoa a importância de realizar a Prova de Vida 2024 no prazo correto. O calendário acontece de acordo com o mês de aniversário do segurado e a atualização é importante para evitar que o benefício seja bloqueado. A convocação é obrigatória e feita anualmente.

De acordo com a superintendente do IPM, Carol Agra, até o momento quase cinco mil beneficiários já fizeram seu recadastramento. “É muito importante a realização da prova de vida para que possamos manter atualizados os dados dos nossos beneficiários e podermos prestar o melhor atendimento a eles”, destaca.

Carol Agra explica, ainda, que quando o IPM não verifica o recadastramento do beneficiário é feita, inicialmente, uma busca ativa nos registros para evitar a suspensão do benefício.

Para aqueles que ainda não realizaram o recadastramento de 2024, ela explica que o processo é simples e ocorre de duas maneiras: presencial ou domiciliar. A opção presencial é feito através do agendamento via internet no site oficial do IPM, de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

A segunda opção é a domiciliar, criada para atender somente aos beneficiários que possuem limitações para se locomover. Neste caso a solicitação pode ser realizada por meio dos telefones (83) 3222-1005 (Whatsapp) ou (83) 3213-4647 (ligações).

Documentação – Para realizar o recadastramento da ‘Prova de Vida’, os beneficiários devem ter em mãos um documento com foto – Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de uma cópia do comprovante de residência do beneficiário.

