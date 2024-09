Dia das Crianças: Campina Grande terá show gratuito do Mundo Bita

Uma programação especial foi preparada para a população de Campina Grande. No dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também Dia das Crianças, o público poderá embarcar numa viagem mágica pelo mundo da imaginação com o show do Mundo Bita.

O evento, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, é totalmente gratuito. A apresentação, a partir das 16h, será uma experiência para toda a família, no Parque do Povo.

Sucesso entre as famílias, o Mundo Bita é um fenômeno nas redes sociais, que conta com mais de 18 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no canal do Youtube, e vem conquistando diferentes gerações com sua mistura única de música, diversão e conteúdo educativo.

Criando um universo lúdico, que encanta crianças e adultos com suas músicas alegres, personagens carismáticos e histórias envolventes, o Mundo Bita estimula a imaginação e o aprendizado, com canções que abordam temas como amizade, respeito, meio ambiente e diversidade.

O “Show do Bita – Crescer e Aprender”, que vai animar o Parque do Povo, convida o público para uma nova aventura, com um espetáculo temático que incentiva as crianças a explorarem o mundo e a natureza através da música.

O repertório levará canções inéditas e outras já conhecidas dos fãs, como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”, e promete envolver toda a família em uma experiência mágica, centrada em uma cenografia colorida que transforma a “sala de aula” em um lugar imaginativo e vibrante.

Além disso, o espetáculo reforça a importância da educação inclusiva e democrática, adaptada às necessidades da nova geração infantil, abordando como as escolas podem ser um espaço de solidariedade, inclusão e construção de amizades.

O show será uma ótima oportunidade para reunir toda a família em um momento de alegria e descontração, além de mais uma opção de lazer para o feriadão em Campina Grande.

