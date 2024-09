Bancários do Banco do Brasil em Campina Grande decidem iniciar greve

Na noite desta terça-feira (10), em assembleia no auditório do Sindicato, os bancários do Banco do Brasil de Campina Grande e região rejeitaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Eles decidiram deflagrar uma greve por tempo indeterminado, que começará à 00h00 da próxima segunda-feira, 16 de setembro.