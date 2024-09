A força da imagem: Leonardo Silva destaca a importância do fotojornalismo para a história

Em comemoração ao Dia do Repórter Fotográfico, celebrado em 2 de setembro, a Caturité FM conversou com o experiente fotógrafo Leonardo Silva, mais conhecido como Leozinho. Com mais de três décadas de carreira, ele compartilhou suas experiências e a importância do fotojornalismo para a sociedade.

Leozinho iniciou sua trajetória profissional no Jornal da Paraíba em 1988, mas sua paixão pela fotografia já vinha de antes.

– Eu já trabalhava como fotógrafo de eventos, de batizados e cobria no aspecto fotográfico o jornal dos comerciários e o sindicato dos bancários. Nessa época, os movimentos sociais e políticos eram bem mais agitados nos sindicatos – relembra.

Para o fotógrafo, a função do repórter fotográfico vai muito além de apenas registrar um momento.

– A gente tem uma importância muito grande de registrar, de marcar, de fazer a história. As Olimpíadas são um exemplo disso. Poder registrar os fatos locais, a sua cidade, é fundamental para guardar essa história na lembrança e nos documentos que serão usados depois – afirma.

Leozinho destaca a responsabilidade do profissional em registrar a verdade e em ir além da simples captura de uma imagem.

“Hoje todo mundo faz foto, todo mundo tem um celular, mas o verdadeiro profissional exerce sua função com a verdade, com a perseverança de cobrir profissionalmente, independente de quem esteja ali com seu celular. O fotógrafo, além de registrar o fato, ele tem que apurar, saber o que foi que houve para poder dar sentido, verdadeiramente, para aquele trabalho que foi feito”, ressalta.

Ao finalizar a entrevista, Leonardo deixou uma mensagem para os colegas de profissão: “Seja perseverante no seu exercício, seja ético, seja de verdade. Assuma essa responsabilidade de cobrir o fato mais profissionalmente”, pontuou.

Ouça a entrevista:

