Confira a variação de preços da gasolina em Campina Grande

O litro da gasolina comum pode ser encontrado pelo valor de R$ 6,19 em 39 dos 61 postos de combustíveis de Campina Grande, segundo a pesquisa de preços do Procon Municipal. A mesma pesquisa constatou ainda, que o mesmo produto pode ser encontrado ao preço de R$ 5,98, mas em apenas dois estabelecimentos da cidade.

O estudo, referente ao mês de setembro deste ano, foi divulgado nesta segunda-feira, 09, e apresenta a variação de preços da gasolina aditivada, etanol, diesel comum, diesel S-10 e do Gás Natural Veicular (GNV), além da gasolina comum.

A Pesquisa de Preços de Combustíveis do Procon-CG, referente ao mês de setembro, foi realizada na última quinta-feira, 05, em 61 postos de combustíveis do Município. O objetivo é auxiliar o consumidor para que possa abastecer o veículo com mais economia.

No levantamento constam, além do menor e do maior preço praticado pelos postos de combustíveis (por produto), o preço médio de cada combustível. É mostrado ainda um comparativo de preços cobrados no mês anterior e no mesmo período no ano passado (2023); além da relação com nomes e endereços de cada estabelecimento comercial.

De acordo com a variação mensal de preços cobrados pelos combustíveis em Campina Grande, por exemplo, o Procon-CG identificou que o litro da gasolina comum pode ser comprado pelo consumidor ao preço de R$ 5,98 até R$ 6,19.

Com relação à gasolina aditivada o valor apresenta variação de R$ 5,98 até R$ 6,39; etanol ao preço de R$ 4,18 até R$ 4,96; diesel comum pelo valor de R$ 5,62 até R$ 6,19; diesel S-10 ao preço de R$ 5,64 até R$ 6,25; já o metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV) ao valor de único de R$ 5,31, dependendo do posto de combustível escolhido para abastecer o veículo.

Para conferir a pesquisa na íntegra acesse aqui.