Aesa amplia atendimento no interior com gerências regionais

Os moradores de Itaporanga e Monteiro agora contam com atendimento local por meio das duas novas gerências da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa). O objetivo é agilizar o atendimento dos serviços aos usuários, promovendo também uma gestão de recursos hídricos mais qualificada.

Com o objetivo de definir detalhadamente as funções de cada regional e agilizar os serviços prestados aos usuários de água bruta (não tratada), a Aesa realizou uma reunião de alinhamento com todos os gerentes.

“Já tínhamos unidades em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa, e agora, com essas duas regionais, temos capilaridade em todo o Estado. Desta forma, daremos mais celeridade aos atendimentos”, destacou o diretor-presidente da Aesa, Porfírio Catão Cartaxo Loureiro.

Além da agilidade no atendimento aos usuários, as novas gerências vão gerar economia com transporte e diárias. “Antes, precisávamos que o técnico se deslocasse, por exemplo, de João Pessoa até Conceição. Ele faria uma viagem de 4 a 5 horas, depois realizaria o acompanhamento do caso em questão e, provavelmente, só conseguiria voltar no dia seguinte. Hoje, temos a gerência em Itaporanga que vai atender a demanda de Conceição em menos de uma hora”, explicou.

De acordo com o diretor-presidente, a Aesa deixou de ser um órgão que apenas aguarda as demandas e se tornou uma agência proativa.

“Estamos junto dos usuários, dirimindo conflitos e antecipando possíveis problemas. Estamos fazendo com que a população entenda o sistema de recursos hídricos, participe dele e, com isso, nos ajude a realizar uma gestão de recursos hídricos mais qualificada”, concluiu.

Os contatos de todas as gerências estão disponíveis em www.aesa.pb.gov.br. No site da agência estadual, também é possível conferir a previsão do tempo, a quantidade de chuva em cada cidade, a situação dos 134 açudes monitorados pelo Governo do Estado, além de fazer solicitações de outorgas e licenças.