Podcast: entenda a importância do leite e as fake news sobre seu consumo

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, a discussão foi sobre a importância do leite e a disseminação de fake news relacionadas ao seu consumo.

O professor Fábio Agra Medeiros, juntamente com a professora Deise Castro e a aluna Gabriele Guerreiro, esclareceram várias questões.

Deise destacou a relevância da agroindústria na transformação de matérias-primas como o leite em produtos derivados, além de explicar como a tecnologia UHT preserva o leite de caixinha.

O programa também abordou a diferença entre o leite de vaca e o leite de cabra, além de desmistificar crenças sobre o leite sem lactose.

Ouça o podcast completo e saiba mais

