Parte de teto da rodoviária de Sousa desaba durante ventania

Parte do teto da área de desembarque da rodoviária de Sousa, no Sertão da Paraíba, desabou devido a fortes ventos na tarde deste sábado (7). Segundo a Secretaria de Infraestrutura do município, ninguém ficou ferido.

O desabamento aconteceu por volta das 14h, quando uma ventania derrubou parte do teto, que é feito de telha de fibrocimento ondulada, na área de desembarque da rodoviária, que fica na parte de trás do local. No momento do desabamento não havia pessoas no local, e nem ônibus estavam realizando o desembarque de passageiros.

Após o desabamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área. De acordo com Marcílio Holanda de Sousa, secretário de infraestrutura do município de Sousa, devido ao desabamento, o desembarque de passageiros está sendo feito na parte frontal da rodoviária e, neste domingo (8), serão armadas tendas para fazer o desembarque dos passageiros enquanto a área do teto que desabou é consertada.

Ainda segundo a Secretaria de Infraestrutura, foi informado ao portal g1pb que já estão sendo tomadas as devidas providências junto a Secretaria de Planejamento para que a partir da segunda-feira (9) já seja iniciada a obra de restauração do teto da área onde desabou.

* Com g1pb

