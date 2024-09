Morre em Campina Grande músico e compositor Adigelson Cavalcante

Morreu na noite deste sábado em Campina Grande, o músico, compositor e jornalista Adigelson Cavalcante. A informação da morte do artista foi divulgada pela família por meio de uma nota publicada nas redes sociais.

De acordo com Alana, filha do cantor, ele faceleu em decorrencia de uma anemia aguda após ficar cerca de 12 dias internado em dos hospitais da cidade.

Adigelson, que passou pela redação do Jornal da Paraíba, na década de 90, tinha recebido o título de cidadão campinense no dia 21 de maio deste ano, na Câmara Municipal.

Além de cantor, compositor, ele era poeta, professor, ativista cultural e grande líder comunitário do bairro das Malvinas em Campina Grande.

O corpo do artista está sendo velado pelo Digma no bairro Presidente Médici. O sepultamento ocorrerá no Cemitério do Cruzeiro, às 16h30. Antes, o cortejo percorrerá pelas ruas Umburanas, canal, Jamila Abraão Jorge no bairro das Malvinas.

