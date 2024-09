Empresário campinense morre no Hospital Antônio Targino

Morreu neste domingo, aos 98 anos, o conhecido empresário de Campina Grande Manoel Gonçalves Valença.

Ele estava internado no Hospital Antônio Targino.

O seu velório vai ocorrer nesta segunda-feira na mortuária A Viagem, bairro São José.

O sepultamento está previsto para as 16h do mesmo dia no cemitério do Monte Santo.

´Seu Valença´, como era carinhosamente chamado, atuou por várias décadas no setor de turismo e de representação de empresas aéreas na cidade e foi diretor de várias entidades classistas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online